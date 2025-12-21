Incendio consume segundo piso de vivienda en Monterrey

Cuerpos de auxilio fueron notificados sobre el siniestro durante los primeros minutos del día, el cual generó alarma entre habitantes de la colonia Nuevo Modelo

Vecinos de la colonia Nueva Modelo informaron sobre el incendio de una vivienda durante la madrugada de este sábado, en el municipio de Monterrey.

Estos hechos se registraron alrededor de las 00:42 horas, cuando se observó cómo una columna densa de humo negro surgía desde el interior de una habitación de la vivienda ubicada en la calle Presa del Azúcar, en su cruce con Zempoala.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil Nuevo León y Protección Civil Monterrey, así como Bomberos de Nuevo León para atender el siniestro y las posibles personas afectadas.

Durante las labores, se percataron que las llamas consumían un cúmulo de basura y madera resguardada dentro del cuarto de 3 metros de largo por 3 metros de ancho.

Entre las pertenencias afectadas se observó mobiliario como mesas, sillas y la propia infraestructura del domicilio, mientras que los electrodomésticos solo mostraban el color negro característico del humo.

Por ello, efectuaron labores de control del siniestro así como la posterior eliminación de riesgos.

No se reportaron personas intoxicadas o lesionadas por este incidente.