Incendio consume restaurante al norte de Monterrey

Las autoridades informaron que, hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el incendio, por lo que corresponderá realizar las investigaciones

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Un incendio movilizó durante la madrugada a cuerpos de emergencia hasta un restaurante ubicado al norte de Monterrey, donde las llamas causaron daños en el establecimiento que se encontraba cerrado al momento del siniestro.

El reporte fue recibido alrededor de las 00:54 horas en el cruce de la avenida Almazán y Jurica, en la colonia Lomas de Anáhuac.

El fuego se concentró en el restaurante Rey Norteño, Tacos y Parrilladas, identificado también con la razón social Súper 319, cuya superficie es de aproximadamente 380 metros cuadrados.

Hasta el sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Bomberos de San Nicolás, quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros puntos.

Después de varios minutos de labores, el incendio fue completamente sofocado y se descartaron riesgos en el inmueble.

Debido a que el negocio se encontraba cerrado, no se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el incendio, por lo que corresponderá realizar las investigaciones para determinar cómo inició el fuego.

El lugar quedó bajo resguardo de Protección Civil de Monterrey y Fuerza Civil.