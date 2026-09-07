Incendio consume residuos en fábrica de San Nicolás

Bomberos de San Nicolás sofocaron las llamas en la colonia Antiguo Nogalar sin que se registraran personas heridas en el sitio.

Un incendio consumió parte de los residuos almacenados en una fábrica de la colonia Antiguo Nogalar, en San Nicolás de los Garza.

El siniestro se registró en las instalaciones de Escaleras Cuprum, ubicadas en el cruce de Anáhuac y Futuro Nogalar.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el fuego comenzó en unos tótems con trapos impregnados de aceite, dentro de una de las bodegas de residuos.

Elementos de Bomberos de San Nicolás trabajaron para controlar y sofocar las llamas, sin que existiera riesgo de propagación hacia otras áreas de la empresa.

Tras controlar el incendio, la zona fue acordonada para realizar las labores correspondientes y eliminar riesgos.

Al concluir los trabajos, las autoridades no reportaron personas lesionadas.