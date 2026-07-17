Incendio consume residuos de madera en carpintería de Monterrey

Bomberos de Nuevo León lograron controlar y extinguir por completo el incendio, evitando que las llamas se propagaran hacia otras áreas

Un incendio registrado la noche del miércoles en un predio donde operan varios negocios provocó la movilización de cuerpos de auxilio en la colonia Constituyentes del 57, en el municipio de Monterrey.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:21 horas en un terreno ubicado sobre la calle Agustín López de Nava 1528, en su cruce con Constituyentes del 17, donde el fuego consumía residuos de madera y desechos generados por una carpintería.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el inmueble es compartido por tres propietarios que operan distintos negocios, aunque el predio no cuenta con divisiones físicas entre ellos. Además, una parte del terreno es utilizada por un particular para resguardar pipas de agua séptica pertenecientes a la empresa Eni 360, dedicada al desazolve de fosas sépticas.

Bomberos de Nuevo León lograron controlar y extinguir por completo el incendio, evitando que las llamas se propagaran hacia otras áreas del predio o alcanzaran las unidades estacionadas en el lugar.

Tras las labores de enfriamiento y revisión, los cuerpos de emergencia eliminaron los riesgos existentes y confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Las autoridades informaron que el caso será canalizado al área de Inspecciones para dar seguimiento y determinar las condiciones del inmueble, así como las posibles causas que originaron el incendio.

En las labores participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo León y Fuerza Civil.