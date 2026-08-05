Incendio consume recámara de departamento en San Pedro

Elementos de Protección Civil estatal trabajaron de manera coordinada con personal de Protección Civil San Pedro y Bomberos Nuevo León para controlar el fuego

Un incendio registrado al interior de un departamento de un edificio de tres niveles movilizó a cuerpos de auxilio en la colonia Alpino Chipinque, en el municipio de San Pedro Garza García, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió sobre la avenida Valle de San Ángel, donde elementos de emergencia acudieron tras el reporte de un incendio en un inmueble habitacional.

A la llegada de los rescatistas, se confirmó que el fuego se encontraba confinado en el interior del departamento, donde las llamas consumieron una cama, un colchón, ropa y diversos artículos que se encontraban almacenados en una de las habitaciones.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León trabajaron de manera coordinada con personal de Protección Civil de San Pedro y Bomberos de Nuevo León para controlar y extinguir el incendio, evitando que las llamas se propagaran al resto del edificio.

En el sitio también brindó apoyo la Policía de San Pedro, mientras que las autoridades realizaron las labores correspondientes para descartar riesgos adicionales.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio.