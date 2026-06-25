Incendio consume por completo tráiler en Apodaca

Pese a lo aparatoso del incendio y a las pérdidas materiales totales del tractocamión, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas.

Un tráiler quedó completamente destruido tras incendiarse durante la madrugada de este miércoles en el municipio de Apodaca.

El siniestro sucedió alrededor de las 4:24 de la madrugada mientras el tráiler iba transitando sobre el cruce de bulevar Jesús Dionisio González y Moisés Sáenz, en la zona de Viejo Mezquital, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio.

El reporte llegó a ede Protección Civil de Nuevo León que al arribar el lugar encontraron a personal de Bomberos de Nuevo León realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros, debido a que el fuego ya había consumido por completo la unidad.

En las maniobras participaron también elementos de Protección Civil de Apodaca, Policía Municipal y agentes de Tránsito, quienes coordinaron acciones para controlar la situación y resguardar la zona.

Pese a lo aparatoso del incendio y a las pérdidas materiales totales del tractocamión, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas.

La circulación quedó bajo supervisión de las autoridades de movilidad mientras se realizaban las labores correspondientes.