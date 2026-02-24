Incendio consume patio de vivienda en Industrias del Vidrio

El reporte provocó la llegada de unidades de emergencia que trabajaron para contener las llamas y evitar que el incendio se extendiera al resto de la vivienda

Un incendio al interior de una casa habitación movilizó a cuerpos de auxilio la noche del domingo, en el municipio de San Nicolás de los Garza, luego de que el fuego se propagara en el patio de un domicilio ubicado en el sector de Industrias del Vidrio.

El reporte se registró alrededor de las 22:42 en el cruce de las calles Del Teatro y Progreso del Teatro. lo que provocó la llegada de unidades de emergencia que trabajaron de manera coordinada para contener las llamas y evitar que el incendio se extendiera al resto de la vivienda.

Tras varios minutos de labores, el siniestro fue confinado y posteriormente se realizaron maniobras de enfriamiento para eliminar cualquier riesgo de reignición.

Las acciones concluyeron cerca de las 00:50, confirmándose que el incendio fue sofocado en su totalidad y que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el área donde se originó el fuego.

En el sitio participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, en conjunto con personal de Protección Civil de San Nicolás y Bomberos, quienes al finalizar brindaron recomendaciones preventivas a los habitantes del domicilio afectado.