Incendio consume parte de una vivienda en Apodaca

Las labores concluyeron alrededor de las 06:00 horas, una vez que el incendio fue completamente controlado y descartados riesgos adicionales

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Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en una vivienda de la colonia Paseo de las Flores 3, en el municipio de Apodaca, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación de siete personas, sin que se reportaran lesionados.

El siniestro fue reportado alrededor de las 05:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Breme 324, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León.

A la llegada de los rescatistas se confirmó que el fuego consumía una vivienda de un nivel. En el sitio ya trabajaban elementos de Bomberos de Nuevo León en las labores de control y sofocación del incendio, con el apoyo de personal de Protección Civil y Policía de Apodaca para resguardar el perímetro.

Las llamas consumieron diversos electrodomésticos, sillones, ropa de uso diario y muebles del inmueble. Posteriormente, una segunda máquina de Bomberos de Nuevo León realizó trabajos de rescoldeo y enfriamiento para eliminar cualquier riesgo de reignición.

Como medida preventiva fueron evacuados Fidel Rodríguez Castillo, de 33 años; Verónica Torres Pérez, de 43; Juan Pablo Jaramillo, de 45; Beatriz Adriana Jaramillo, de 26; Avelino Reyes Bermúdez, de 31; Alan Alexander Abundis, de 16, y la menor Camila Isabella González Jaramillo, de 2 años. Ninguno presentó lesiones.

Las labores concluyeron alrededor de las 06:00 horas, una vez que el incendio fue completamente controlado y descartados riesgos adicionales, por lo que el sitio quedó bajo resguardo de Protección Civil de Apodaca.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio, por lo que serán las investigaciones correspondientes las que determinen el origen del siniestro.