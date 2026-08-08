Incendio consume parcialmente una camioneta en Cumbres

La conductora de la unidad, identificada como Janeth, de 41 años de edad, resultó ilesa y no fue necesario su traslado para recibir atención médica.

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Una camioneta se incendió la noche del jueves sobre el cruce de la 2.ª Avenida y Paseo de los Leones, en la colonia Cumbres 1.º Sector, lo que movilizó a cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil de Monterrey arribaron al sitio, donde confirmaron que una camioneta BMW X5, color blanco, se encontraba envuelta en llamas en el área del motor y parte de la cabina.

De manera preliminar, las autoridades informaron que se desconocen las causas que originaron el incendio.

Personal de Protección Civil Monterrey trabajó en coordinación con Bomberos Nuevo León para sofocar el fuego y realizar las labores de mitigación, además de atender un derrame de hidrocarburos derivado del siniestro.

La conductora de la unidad, identificada como Janeth, de 41 años de edad, resultó ilesa y no fue necesario su traslado para recibir atención médica.

Tras controlar el incendio, las autoridades descartaron personas lesionadas y continuaron con las maniobras para eliminar riesgos en la zona.