Incendio consume negocio de pollos asados en San Nicolás

El fuego consumió gran parte de la cocina y el área del mostrador, además de causar daños en parte de las mesas utilizadas para el servicio del negocio

Un negocio dedicado a la venta de pollos asados sufrió un incendio durante la mañana de este viernes, dejando daños de consideración en el área de cocina y servicio, en el municipio de San Nicolás.

El siniestro fue reportado alrededor de las 05:50 horas en el cruce de las avenidas Rómulo Garza y De los Pinos, en la colonia Hacienda Los Morales, luego de que vigilantes que se encontraban en el establecimiento detectaran que salía fuego del área de cocina.

Tras percatarse de la emergencia, los trabajadores solicitaron apoyo mediante el sistema de emergencias, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de San Nicolás y bomberos, quienes acudieron rápidamente al sitio para combatir las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia otras áreas del inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego consumió gran parte de la cocina y el área del mostrador, además de causar daños en parte de las mesas utilizadas para el servicio del negocio.

A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se contabilizaron pérdidas materiales.

De manera preliminar, se indicó que un posible cortocircuito en el área de cocina habría originado el siniestro, aunque serán los peritajes correspondientes los que determinen con precisión las causas del incendio.

El lugar quedó bajo resguardo de elementos de Protección Civil de San Nicolás mientras se realizaban las labores de inspección y evaluación de riesgos.