Incendio consume matorral y pastizal en el río Santa Catarina

Por: Julieta Guevara 23 Septiembre 2026, 13:58 Compartir

El fuego se concentró en una zona de matorral bajo y pastizal, generando una columna de humo que alertó a quienes se encontraban en los alrededores

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Nuevamente se registró un incendio en el lecho del río Santa Catarina, del lado de la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Buenos Aires, en el municipio de Monterrey. El fuego se concentró en una zona de matorral bajo y pastizal, generando una columna de humo que alertó a quienes se encontraban en los alrededores, principalmente automovilistas. De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haberse originado por el llamado “efecto lupa”, cuando los rayos del sol atraviesan o se reflejan en algún objeto y concentran el calor sobre la vegetación seca. Al lugar acudieron elementos de Bomberos Nuevo León, así como personal de Protección Civil del estado y del municipio de Monterrey, quienes trabajaron para controlar las llamas. Finalmente, el incendio fue sofocado y liquidado por los cuerpos de emergencia, evitando que el fuego se propagara hacia otras áreas del lecho del río.