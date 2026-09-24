Incendio consume matorral y pastizal en el río Santa Catarina

Nuevamente se registró un incendio en el lecho del río Santa Catarina, del lado de la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Buenos Aires, en el municipio de Monterrey.
El fuego se concentró en una zona de matorral bajo y pastizal, generando una columna de humo que alertó a quienes se encontraban en los alrededores, principalmente automovilistas.
De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haberse originado por el llamado “efecto lupa”, cuando los rayos del sol atraviesan o se reflejan en algún objeto y concentran el calor sobre la vegetación seca.
Al lugar acudieron elementos de Bomberos Nuevo León, así como personal de Protección Civil del estado y del municipio de Monterrey, quienes trabajaron para controlar las llamas.
Finalmente, el incendio fue sofocado y liquidado por los cuerpos de emergencia, evitando que el fuego se propagara hacia otras áreas del lecho del río.