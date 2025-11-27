Incendio consume material en fábrica en desuso en Cadereyta

El incendio ocurrió dentro de un inmueble en el que, según información preliminar, se almacenaban materiales como plástico, cartón y mangueras.

Un incendio registrado la noche del martes movilizó a unidades de emergencia en el sector Valle Hidalgo, en el municipio de Cadereyta Jiménez, donde una fábrica en desuso comenzó a arder, generando una columna de humo visible desde distintas zonas aledañas.

El reporte ingresó a las 21:41 horas, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre un incendio dentro de un inmueble utilizado previamente como recicladora, en el que, según información preliminar, se almacenaban materiales como plástico, cartón y mangueras.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León asi como tambien de Cadereyta y General Terán, acudieron al sitio para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas de la propiedad o a viviendas cercanas. Al llegar, los rescatistas confirmaron que el material consumido correspondía a desechos plásticos y cartón acumulado dentro de la fábrica, la cual se encontraba fuera de operación.

Personal de Bomberos de Nuevo León y protección civil trabajó en las labores de sofocación y enfriamiento del área afectada, mientras se evaluaban posibles riesgos estructurales y la presencia de puntos activos que pudieran reavivar el incendio.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, y las autoridades continúan recopilando información para determinar el origen del siniestro. Protección Civil de Nuevo León mantendrá una actualización conforme avancen las labores en el lugar.