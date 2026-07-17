Incendio consume más de 40 hectáreas en Allende, Nuevo León

Al arribar al sitio, las brigadas evaluaron el siniestro y confirmaron que, aunque el incendio era de gran magnitud, ya no representaba peligro

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Un incendio de pastizal de gran magnitud consumió poco más de 40 hectáreas de vegetación en la comunidad de Atongo de Abajo, en el municipio de Allende, sin que se reportaran viviendas afectadas.

Despliegan operativo terrestre y aéreo

Debido al riesgo inicial de que el fuego alcanzara domicilios cercanos, por lo que elementos de Protección Civil de Nuevo León desplegaron un operativo terrestre y aéreo.

Al arribar al sitio, las brigadas evaluaron el siniestro y confirmaron que, aunque el incendio era de gran magnitud, ya no representaba peligro para las viviendas.

En las labores participaron integrantes de la Brigada Fénix, quienes ingresaron a la zona con herramienta manual, mientras que el Helicóptero Fénix realizó sobrevuelos y descargas de agua en los puntos de difícil acceso para contener el avance del fuego.

Reportan afectación de más de 40 hectáreas

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, la afectación fue de 40.89 hectáreas de pastizal y matorral bajo.

En el operativo también participaron Protección Civil de Allende, Bomberos Alcones y Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración.