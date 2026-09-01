Incendio consume lote baldío al norte de Monterrey

Bomberos de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey acudieron a la avenida Del Palmar para sofocar las llamas cerca de casas.

Un incendio registrado en un lote baldío movilizó a elementos de Bomberos Nuevo León y Protección Civil de Monterrey hasta la colonia Riberas del Río.

El siniestro se reportó en un terreno ubicado sobre la avenida Del Palmar, lo que generó alarma entre los vecinos debido a la cercanía de las llamas con las viviendas.

Al menos tres unidades de Bomberos Nuevo León, junto a Protección Civil de Monterrey, acudieron al sitio para combatir el fuego y evitar que se propagara hacia las casas.

De acuerdo con testigos, horas antes del incendio, un hombre, presuntamente en situación de calle, habría estado dentro del terreno realizando actividades que consideraron sospechosas.

Ante el riesgo, algunos vecinos decidieron desalojar sus viviendas de manera preventiva mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

Hasta el momento se desconoce qué originó el incendio, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas.