Incendio consume local en plaza comercial de San Nicolás

Autoridades evacuaron de forma preventiva a 400 personas tras un incendio en un local de la plaza; no se reportaron lesionados.

Un incendio en un comercio de Plaza Fiesta Anáhuac movilizó a corporaciones de auxilio durante la noche del viernes y madrugada del sábado, luego de que se reportara fuego al interior de un local ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte inicial se recibió a las 23:38 horas, en la plaza comercial localizada en la avenida Manuel L. Barragán y Tenayuca, en la colonia Residencial Anáhuac.

Evacúan a 400 personas de manera preventiva

Al arribo de las unidades, personal de Protección Civil Nuevo León confirmó el incendio al interior de la plaza comercial, por lo que, en coordinación con Bomberos de San Nicolás y personal de seguridad privada, se realizó la evacuación preventiva de aproximadamente 400 personas.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas durante el incidente, ni fue necesaria la atención médica de visitantes o trabajadores del centro comercial.

Identifican origen del incendio en la segunda planta

Tras las labores iniciales, se logró ubicar el origen del incendio en la segunda planta de la plaza, específicamente en el local 2008, correspondiente al comercio HOMAY.

En el interior del establecimiento se reportó la quema de peluches, cuadros, juguetes, artículos electrónicos y diversa mercancía, lo que generó una importante carga de humo dentro del inmueble.

Bomberos realizan ventilación y descartan riesgos

Las corporaciones de auxilio trabajaron en el control del incendio mediante la remoción del material acumulado y la eliminación de puntos calientes. Posteriormente, Bomberos de San Nicolás permanecieron en el sitio realizando labores de ventilación debido a la acumulación de humo.

Una vez concluidos los trabajos, las autoridades descartaron riesgos adicionales para la población y para el resto de los locales de la plaza comercial.

En la atención del incidente participaron las unidades U.05 y U.07 de Protección Civil Nuevo León; U.R34, 26, 16, 24 y R33 de Protección Civil San Nicolás, así como elementos de la Policía de San Nicolás.