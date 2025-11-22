Incendio consume la mitad de un vehículo en Monterrey

Personal de Bomberos Nuevo León ya realizaba maniobras de sofocación al momento del arribo de Protección Civil, logrando controlar el incendio

Protección Civil de Nuevo León atendió un incendio vehicular registrado en la avenida Gonzalitos y Ruiz Cortines, en la colonia Urdiales, municipio de Monterrey. De acuerdo con el reporte, el fuego habría iniciado en el área del motor de un Nissan March color blanco, lo que provocó daños en aproximadamente 50% del motor, además de afectar parte de la cabina y los asientos. Al momento del incidente, no se encontraba el propietario del automóvil. Personal de Bomberos Nuevo León ya realizaba maniobras de sofocación al momento del arribo de Protección Civil, logrando controlar el incendio sin que se registraran personas lesionadas. Asimismo, se eliminaron riesgos en la zona para evitar nuevas afectaciones.