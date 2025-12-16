Incendio consume habitación tras presunta riña en Pesquería

A la llegada de los rescatistas, la casa ya se encontraba envuelta en llamas, por lo que se realizaron labores de control y extinción

Un incendio en una casa movilizó a cuerpos de auxilio durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, luego de que una habitación en la segunda planta fuera consumida en el municipio de Pesquería, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro se registró alrededor de las 23:00 horas en el cruce de las calles San Javier y San Patricio, en el domicilio marcado con el número 132, donde vecinos alertaron sobre la presencia de fuego que rápidamente se propagó por toda la estructura.

A la llegada de los rescatistas, la casa ya se encontraba envuelta en llamas, por lo que se realizaron labores de control y extinción que se prolongaron por cerca de dos horas, concluyendo alrededor de la 01:02 horas, cuando el fuego fue finalmente sofocado.

De acuerdo con los primeros indicios recabados en el sitio, el incendio habría sido provocado de manera presunta tras una pelea entre una pareja; sin embargo, las causas exactas quedarán sujetas a las investigaciones correspondientes por parte de la autoridad competente.

Una vez controlada la emergencia, se efectuó una revisión preventiva en el área para descartar riesgos adicionales, determinándose que no existía peligro para viviendas aledañas, además de brindar recomendaciones de seguridad a los vecinos del sector.

Protección Civil de Nuevo León informó que una de sus unidades acudió al reporte y confirmó que el domicilio resultó con pérdida total, sin que se registraran víctimas, limitándose los daños a lo material.