Incendio consume habitación en colonia Independencia

Un incendio registrado la noche del sábado en una casa de la colonia Independencia, en Monterrey, dejó una habitación totalmente destruida

Un incendio en una casa habitación movilizó la noche del sábado a corporaciones de auxilio en la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el siniestro se reportó a las 22:55 horas en un domicilio ubicado en el cruce de Privada La Fe y Tamaulipas.

El fuego afectó por completo un cuarto de aproximadamente cuatro por cuatro metros, el cual quedó totalmente consumido.

Las labores de control y extinción concluyeron alrededor de las 23:25 horas, gracias a la intervención coordinada de elementos de Protección Civil Nuevo León, Bomberos Nuevo León y Fuerza Civil, quienes aseguraron la zona y evitaron que las llamas se propagaran al resto de la vivienda.

Sin personas lesionadas

Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas durante el incidente.

Por otra parte, la propietaria del inmueble fue identificada como Lidia Guerrero Rodríguez.