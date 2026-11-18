Incendio consume habitación de una casa en La Independencia

Por: Paola Treviño 17 Noviembre 2026, 20:44 Compartir

Los tres fueron valorados por personal de Protección Civil de Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas o con síntomas de intoxicación

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un posible cortocircuito habría provocado un incendio al interior de una vivienda en la colonia Independencia, en Monterrey. El siniestro se registró en el cruce de las calles Colima y Castelar Poniente, donde el fuego consumió una habitación y diversos artículos. Tres personas lograron salir de la vivienda Al percatarse de las llamas, una mujer y dos hombres que se encontraban al interior del domicilio lograron salir por sus propios medios. Los tres fueron valorados por personal de Protección Civil de Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas o con síntomas de intoxicación. Elementos de Bomberos Nuevo León realizaron las labores para controlar el fuego y posteriormente enfriar el área afectada.