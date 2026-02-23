Incendio consume dos autos y deja un lesionado en San Nicolás

Un hombre de 68 años sufrió quemaduras tras el siniestro; cuatro vehículos resultaron afectados en la colonia Valle del Roble

Un incendio vehicular registrado en la colonia Valle del Roble, en San Nicolás de los Garza, dejó como saldo un hombre lesionado y cuatro automóviles afectados, informaron autoridades de Protección Civil de Nuevo León.

El siniestro se reportó sobre la calle Cerezo Rosa. Al arribar al sitio, elementos estatales confirmaron el incendio en dos vehículos, los cuales quedaron consumidos en su totalidad por las llamas.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a Gilberto Reyes Rey Lander, de 68 años, quien presentó quemaduras en la espalda y en los brazos.

Tras la valoración inicial, el hombre fue trasladado por la ambulancia U.174 al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica especializada.

En coordinación con personal de Protección Civil de San Nicolás, los cuerpos de auxilio realizaron maniobras para la eliminación de riesgos y asegurar el área.

Al concluir los trabajos, se informó que otros dos vehículos resultaron afectados por radiación térmica derivada del incendio.

Finalmente, el sitio quedó bajo resguardo de la Policía Municipal, que se hizo cargo de las diligencias correspondientes.