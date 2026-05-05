Incendio consume cuatro tejabanes en Santa Catarina

Luego de varios minutos de labores, el fuego fue controlado, comenzaron con los trabajos de enfriamiento y se realizó una revisión en la zona

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Un incendio registrado durante la tarde este lunes dejó como saldo cuatro tejabanes completamente consumidos por el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas.

El hecho ocurrió en un sector de la zona conocida como Arroyo El Obispo, en el municipio de Santa Catarina, donde vecinos alertaron a las autoridades tras detectar el siniestro que comenzaba a arrasar con las viviendas.

En primera instancia, los vecinos, con cubetas y mangueras trataron de apagar el siniestro, sin embargo, debido a los diversos materiales que se encontraban en el sitio, como pedazos de cartón y madera seca, las llamas comenzaron a avivarse de manera inmediata.

Afortunadamente, todos los habitantes del sector, lograron ponerse a salvo, mientras ocurría el incendio.

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil del estado, Bomberos Nuevo León, Jaguares y policías municipales, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar el incendio, evitando que las llamas se propagaran a viviendas cercanas.

Luego de varios minutos de labores, el fuego fue controlado, comenzaron con los trabajos de enfriamiento y se realizó una revisión en la zona para descartar riesgos adicionales.

Autoridades informaron que se investigan las causas que originaron el incendio y confirmaron que no fue necesario el traslado de personas a hospitales.