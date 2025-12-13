Info 7 Logo
Incendio consume cuatro tejabanes en la colonia Tierra Propia

Por: Esmeralda Valdez

12 Diciembre 2025, 17:58

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas y que actualmente se llevan a cabo trabajos de enfriamiento y remoción de escombros

Un incendio registrado en la colonia Tierra Propia Segundo Sector, en el municipio de Guadalupe consumió en su totalidad tres tejabanes construidos de madera, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el siniestro fue reportado sobre la calle El Salto de Juanacatlán número 50. Al arribar al lugar, las unidades confirmaron el incendio en viviendas tipo tejabán, donde se quemaron muebles diversos y electrodomésticos.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 5.52.34 PM.jpeg

De manera preliminar, se informó que el incendio habría sido causado por una quema de cobre.

Las autoridades descartaron personas lesionadas o riesgos adicionales para la población, y señalaron que la situación quedó bajo control.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 5.52.35 PM (1).jpeg

