Incendio consume cuartos de renta en vecindad de Monterrey

Un incendio al interior de una vecindad movilizó a cuerpos de auxilio durante la madrugada de este viernes 13/02, en el cruce de las calles Mariano Cabrera y Ferrocarrilera, en Monterrey, Nuevo León.

El siniestro fue reportado alrededor de las 01:10 horas, cuando las llamas se propagaron en cuatro cuartos de renta, consumiendo colchones, ropa y diversas pertenencias de las personas que habitaban el lugar. La situación generó alarma entre vecinos, quienes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos de auxilio acudieron de inmediato y, tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado y sofocado alrededor de las 02:12 horas. Posteriormente, se realizaron trabajos de rescoldeo y enfriamiento para evitar que el fuego se reavivara. De acuerdo con los reportes oficiales, no se registraron personas lesionadas.

Los cuartos afectados son propiedad de Aurelio Salinas Guzmán, de 55 años de edad, quien fue notificado de los daños ocasionados por el incendio.

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil de Nuevo León, así como personal de Protección Civil de Monterrey y Bomberos Nuevo León, quedando la situación finalmente a cargo del municipio, mientras se evalúan las causas del siniestro y los daños materiales.