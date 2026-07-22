Incendio consume chatarrera y maquinaria en Apodaca

El siniestro fue reportado alrededor de las 21:50 horas en el cruce de la avenida Luis Donaldo Colosio y la calle Teléfonos.

Un incendio registrado la noche del lunes en una empresa chatarrera ubicada en el Parque Industrial Huinalá movilizó a cuerpos de auxilio de los tres niveles, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro fue reportado alrededor de las 21:50 horas en el cruce de la avenida Luis Donaldo Colosio y la calle Teléfonos. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes encontraron que personal de Bomberos Nuevo León ya trabajaba en el combate de las llamas.

De acuerdo con el informe preliminar, el incendio se concentró en el área conocida como “molino”, donde se almacenan residuos de diversos materiales. Personal de operaciones señaló que hasta el momento se desconoce la causa que originó el fuego, ya que entre el material involucrado había papel, aluminio, plástico, madera, tierra, cobre y bronce, residuos que forman parte del proceso de reciclaje y que no son separados por el sistema de imanes de la planta.

Las llamas consumieron cuatro bandas transportadoras, un cajón de almacenamiento y provocaron daños considerables en una trituradora, lo que representó las principales afectaciones dentro del establecimiento.

Tras controlar el incendio, los cuerpos de emergencia continuaron con las labores de enfriamiento en la denominada zona caliente para eliminar cualquier riesgo de una posible reignición del fuego.

Además, se solicitó la intervención del área de Inspecciones para realizar las diligencias correspondientes y determinar las condiciones en las que operará el inmueble tras el siniestro.

En las maniobras participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos Nuevo León, Protección Civil de Apodaca y la Policía Municipal. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas durante la emergencia.