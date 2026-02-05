Incendio consume casa en la colonia Unión Morelos, Santa Catarina

Los equipos trabajaron para sofocar el incendio y asegurar la zona, logrando eliminar los riesgos sin que se reportaran personas lesionadas.

Un incendio registrado durante la noche del miércoles generó la movilización de cuerpos de auxilio en la colonia Unión Morelos, en el municipio de Santa Catarina, luego de que vecinos detectaran humo saliendo de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Unión Morelos y Granados.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron que el fuego se desarrollaba al interior de la casa, la cual se encontraba cerrada, y que las llamas se alimentaban principalmente de basura, cartón y plástico acumulados en el inmueble. La situación representaba un riesgo de propagación hacia domicilios cercanos, por lo que se iniciaron de inmediato las labores de control.

Durante varios minutos, los equipos trabajaron para sofocar el incendio y asegurar la zona, logrando eliminar los riesgos sin que se reportaran personas lesionadas. Tras concluir las maniobras, el siniestro quedó bajo control y la vivienda fue asegurada.

La propiedad pertenece a Jorge Eduardo Gallegos Madrigal. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Santa Catarina y Bomberos de Nuevo León, quienes permanecieron en el área hasta descartar cualquier riesgo adicional.