Incendio consume carpintería en San Nicolás; no hay lesionados

Las llamas consumían el interior de una carpintería, por lo que rescatistas de inmediato iniciaron maniobras para contener el avance del fuego

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Un incendio registrado la mañana de este viernes en una carpintería movilizó a cuerpos de auxilio hasta la colonia Nuevo Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde el fuego fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro fue reportado alrededor de las 09:11 horas en un establecimiento ubicado sobre la calle Ladrillera 428, lo que provocó la movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil de San Nicolás.

A su llegada, los rescatistas confirmaron que las llamas consumían el interior de una carpintería, por lo que de inmediato iniciaron maniobras para contener el avance del fuego y evitar que se propagara hacia inmuebles contiguos.

Las labores se realizaron de manera coordinada entre ambas corporaciones, logrando controlar y posteriormente liquidar el incendio después de casi tres horas de trabajo.

Durante la emergencia no se reportaron personas lesionadas ni fue necesaria la evacuación de habitantes de la zona, mientras que las autoridades permanecieron realizando labores de enfriamiento e inspección para descartar riesgos adicionales.

Una vez concluida la intervención, alrededor de las 12:08 horas, Protección Civil de Nuevo León dio por finalizado el servicio y dejó el sitio bajo resguardo de Protección Civil de San Nicolás, que continuó con las diligencias correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio.