Ante el riesgo de que las llamas se extendieran hacia las propiedades cercanas, las autoridades realizaron la evacuación preventiva de nueve personas

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Un incendio registrado durante la madrugada movilizó a los cuerpos de emergencia hasta un inmueble habilitado como carpintería, en el municipio de Monterrey, donde las llamas consumieron diversos materiales y obligaron a evacuar a nueve personas de viviendas cercanas.

El siniestro fue reportado alrededor de las 03:00 horas en el cruce de las calles 16 de Septiembre Poniente y América Sur, en la colonia Nuevas Colonias.

A su llegada, elementos de Protección Civil de Nuevo León encontraron que el fuego se encontraba al interior de un inmueble de aproximadamente 370 metros cuadrados, donde había grandes cantidades de material combustible, principalmente madera, láminas, muebles y posibles solventes.

Ante el riesgo de que las llamas se extendieran hacia las propiedades cercanas, las autoridades realizaron la evacuación preventiva de nueve personas que habitaban en tres domicilios colindantes, además de implementar cierres viales para facilitar las maniobras de los cuerpos de auxilio.

Elementos de Bomberos de Nuevo León realizaron los trabajos para controlar y sofocar el incendio, mientras que posteriormente llevaron a cabo labores de enfriamiento para descartar puntos calientes y evitar que el fuego se reactivara.

Durante la emergencia, un hombre de 57 años resultó lesionado al presentar una herida de aproximadamente siete a ocho centímetros en una de sus extremidades superiores, por lo que recibió curación y un vendaje compresivo, siendo valorado por paramédicos de Cruz Roja.

Las autoridades informaron que el inmueble afectado no se encontraba habitado al momento del incendio.

Después de poco más de una hora de trabajos, el siniestro fue controlado y las unidades de emergencia descartaron otros riesgos, quedando las diligencias correspondientes a cargo de Protección Civil de Monterrey.