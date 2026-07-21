Incendio consume carnicería y deja daños estructurales

El siniestro se registró cerca del mediodía de este lunes, en el negocio ubicado en la colonia Valle del Oporto, en Juárez

Un incendio registrado en una carnicería provocó importantes daños estructurales y movilizó a cuerpos de auxilio en la colonia Valle del Oporto, en el municipio de Juárez.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Duero y Amaranto, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron tras el reporte de un incendio en el establecimiento.

Las llamas consumieron gran parte del inmueble, ocasionando severos daños en la estructura del negocio.

Hasta el momento, las autoridades informaron que se desconoce la causa que originó el fuego.

Como medida preventiva, tres personas que se encontraban en una vivienda cercana fueron evacuadas.

Una de ellas requirió valoración médica en el sitio, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Tras las labores de los cuerpos de emergencia, el incendio fue controlado y eliminado el riesgo en la zona.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar el origen del siniestro.