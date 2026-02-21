Incendio consume camioneta tras persecución en Santa Catarina

La zona fue resguardada mientras se realizaban las labores correspondientes y se iniciaban las indagatorias para esclarecer los hechos.

Una camioneta fue consumida por el fuego al mediodía de este viernes sobre la avenida Colosio, a la altura del kilómetro 10, en el municipio de Santa Catarina.

El reporte se recibió cuando se alertaba sobre el incendio de un vehículo. Al arribo de las unidades de auxilio, se confirmó que se trataba de una camioneta Nissan X-Trail color blanca, la cual se encontraba orientada de oriente a poniente y ya presentaba pérdida total.

Elementos de emergencia trabajaron inicialmente con una pipa de agua para controlar las llamas en lo que arribaban bomberos, quienes posteriormente sofocaron el incendio en su totalidad.

De acuerdo con autoridades en el lugar, la camioneta contaba con reporte de robo y comenzó a incendiarse tras una persecución.

Además, se informó que se mantiene abierta la investigación para determinar si en el sitio habría estado presente una persona armada.

La zona fue resguardada mientras se realizaban las labores correspondientes y se iniciaban las indagatorias para esclarecer los hechos.