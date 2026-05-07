Incendio consume camioneta en Paseo de los Leones

De acuerdo con el conductor, identificado como Santiago, de 58 años, el fuego habría comenzado tras la ruptura de una manguera de aceite de transmisión

Una camioneta sufrió un incendio sobre la avenida Paseo de los Leones, en el sector Cumbres de Monterrey, dejando al conductor con quemaduras leves al intentar sofocar el fuego.

El siniestro se registró en el cruce de Paseo de los Leones y Castellana, en la colonia Espacio Cumbres, luego de que a través del sistema de emergencias se reportara el incendio del vehículo.

Al sitio llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León, que realizaron el trabajo correspondiente para controlar el incendio de la camioneta GMC Savana, la cual se encontraba consumida en su totalidad.

De acuerdo con el conductor, identificado como Santiago, de 58 años, el fuego habría comenzado tras la ruptura de una manguera de aceite de transmisión, lo que provocó que las llamas se originaran en la parte inferior de la unidad.

El hombre intentó controlar el incendio por sus propios medios, pero durante las maniobras sufrió una quemadura de primer grado en el brazo derecho. Paramédicos lo valoraron en el lugar y reportaron que se encontraba estable.

Tras la finalización de los trabajos de las dependencias de rescate, el vehículo fue retirado y la vialidad fue habilitada con normalidad tras descartar algún riesgo en la zona.