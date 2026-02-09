Incendio consume camioneta en el centro de Monterrey

Tras sofocar el incendio, las autoridades confirmaron que el incidente dejó únicamente pérdidas materiales, sin que se registraran personas lesionadas

Un incendio vehicular movilizó a corporaciones de auxilio en el centro de Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas, de acuerdo con información de autoridades de rescate.

El reporte ingresó a través de la línea de emergencias 9-1-1, alertando sobre el fuego en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Manuel María del Llano, lo que provocó la movilización inmediata de unidades de emergencia hacia la zona.

Al arribo de elementos de Protección Civil de Monterrey, se confirmó que una camioneta Jeep era consumida en su totalidad por el fuego, generando una intensa columna de humo que fue visible en el área.

En el lugar también se encontraba un automóvil Camaro, el cual presentó daños por radiación en el costado derecho debido a la cercanía con el vehículo incendiado.

Vehículos estaban fuera de operación

De acuerdo con el propietario, ambas unidades se encontraban en desuso debido a fallas mecánicas, por lo que permanecían estacionadas cuando ocurrió el siniestro.

Bomberos y policías apoyaron en el control del siniestro

Para controlar la situación, los rescatistas trabajaron de manera coordinada con Bomberos de Nuevo León, mientras que elementos de la policía municipal resguardaron el área para evitar riesgos a peatones y automovilistas.

Autoridades reportan solo daños materiales

Tras sofocar el incendio, las autoridades confirmaron que el incidente dejó únicamente pérdidas materiales, sin que se registraran personas lesionadas.