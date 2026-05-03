Incendio consume camión y daña vivienda en San Nicolás

El humo y las llamas alcanzaron la parte trasera de una vivienda ubicada en la calle Franceses, provocando daños en el inmueble.

Un camión del transporte urbano fue consumido en su totalidad tras registrarse un fuerte incendio sobre la avenida Diego Díaz de Berlanga, en el municipio de San Nicolás.

El siniestro generó una intensa columna de humo negro que alertó a vecinos de la colonia Carmen Romano, quienes reportaron la situación a las autoridades.

De acuerdo con los primeros informes, el humo y las llamas alcanzaron la parte trasera de una vivienda ubicada en la calle Franceses, provocando daños en el inmueble.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Bomberos y Protección Civil municipal permanecen en el lugar realizando labores para enfriar la unidad y evitar que el fuego se reactive.

Debido a estas maniobras, uno de los carriles de circulación en la zona se mantiene cerrado, lo que ha generado afectaciones viales.