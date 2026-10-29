Incendio consume cabaña 'Las 2 Carnales' en Cadereyta

Un incendio registrado en una cabaña identificada bajo el nombre “Los 2 Carnales” movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos durante la noche del martes, en el municipio de Cadereyta Jiménez.
El siniestro fue reportado alrededor de las 10:16 de la noche, sobre la carretera Los Cavazos-San Mateo, a la altura del kilómetro 17, donde las llamas consumieron equipo de sonido y diversos electrodomésticos.
Al lugar se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Santiago y Cadereyta, así como Bomberos de Santiago, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y evitar que se extendiera hacia la vegetación de la zona.
Los rescatistas realizaron maniobras para combatir las llamas y eliminar los riesgos, mientras que las unidades de emergencia permanecieron en el sitio para continuar con las labores de enfriamiento.
El incendio fue controlado y las corporaciones lograron contener el riesgo de propagación. Las labores concluyeron oficialmente a las 11:28 de la noche.
Hasta el momento, el reporte de Protección Civil no precisó las causas que originaron el fuego ni informó sobre personas lesionadas.