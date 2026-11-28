Un incendio consumió por completo una bodega de plásticos en el municipio de Juárez, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos municipales.
El siniestro fue reportado en el cruce de las avenidas Magdalena y Girasol, en la colonia Viviendas Magdalena, donde las llamas alcanzaron gran parte de la estructura.
Daños estructurales y evacuación preventiva
A su llegada, los elementos de Protección Civil de Nuevo León encontraron que personal municipal y Bomberos de Juárez ya trabajaban en el combate del fuego. La bodega, identificada como parte de la empresa CDL, presentaba daños importantes, con el techo colapsado y afectaciones en las paredes.
Debido al riesgo que representaba el incendio, tres personas fueron evacuadas de manera preventiva, sin que se reportaran personas lesionadas.
Control del siniestro y corporaciones participantes
Las labores se extendieron cuando se informó que el incendio había sido controlado; sin embargo, elementos municipales permanecieron en el sitio para continuar con las acciones necesarias y sofocar por completo cualquier punto de fuego.
En el operativo participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, así como personal de Protección Civil y Bomberos de Juárez.