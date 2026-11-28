Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Juárez acudieron a Magdalena y Girasol, en Viviendas Magdalena, donde evacuaron a tres personas.

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Un incendio consumió por completo una bodega de plásticos en el municipio de Juárez, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos municipales.

El siniestro fue reportado en el cruce de las avenidas Magdalena y Girasol, en la colonia Viviendas Magdalena, donde las llamas alcanzaron gran parte de la estructura.

Daños estructurales y evacuación preventiva

A su llegada, los elementos de Protección Civil de Nuevo León encontraron que personal municipal y Bomberos de Juárez ya trabajaban en el combate del fuego. La bodega, identificada como parte de la empresa CDL, presentaba daños importantes, con el techo colapsado y afectaciones en las paredes.

Debido al riesgo que representaba el incendio, tres personas fueron evacuadas de manera preventiva, sin que se reportaran personas lesionadas.

Control del siniestro y corporaciones participantes

Las labores se extendieron cuando se informó que el incendio había sido controlado; sin embargo, elementos municipales permanecieron en el sitio para continuar con las acciones necesarias y sofocar por completo cualquier punto de fuego.

En el operativo participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, así como personal de Protección Civil y Bomberos de Juárez.