Incendio consume bodega de colchones y maderería en Apodaca

Las llamas se extendieron por una amplia zona del inmueble, donde se almacenaban productos y materia prima utilizada para la fabricación de muebles y colchones.

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Un incendio de grandes dimensiones consumió parte de una empresa dedicada a la fabricación y distribución de muebles, principalmente colchones, durante la noche del jueves en el municipio de Apodaca.

El siniestro fue reportado alrededor de las 21:21 horas en una bodega ubicada en el cruce de la avenida E Sexta y avenida Estelaris, en el sector Valle de San Andrés 1.

A la llegada de los cuerpos de auxilio, las llamas se habían extendido por una amplia zona del inmueble, donde se almacenaban productos y materia prima utilizada para la fabricación de muebles y colchones.

La empresa afectada fue identificada como FADIMSA, S.A. de C.V., dedicada a la fabricación y distribución de muebles, con una importante parte de su producción enfocada en colchones.

Ante la magnitud del incendio, elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León y corporaciones municipales trabajaron de manera coordinada para contener las llamas y evitar que el fuego alcanzara el resto de las instalaciones.

Los equipos de emergencia realizaron entradas forzadas por los cuatro flancos del inmueble para acceder de manera directa a las zonas donde se concentraban las mayores temperaturas.

Mientras los bomberos combatían el incendio, trabajadores de la empresa comenzaron a retirar mercancía de una de las bodegas que todavía no había sido alcanzada por el fuego, con el objetivo de disminuir la cantidad de material combustible y reducir el riesgo de propagación.

Después de lograr contener el incendio, los bomberos concentraron sus esfuerzos en las labores de enfriamiento y revisión de los puntos calientes dentro de la estructura.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, aproximadamente la mitad de la empresa quedó completamente consumida por el fuego, en un área de alrededor de 67 metros de ancho por 35 metros de largo.

La gran cantidad de materiales almacenados en el interior complicó las labores de los cuerpos de emergencia y generó un riesgo adicional debido a la posibilidad de que la estructura pudiera colapsar.

Elementos de la Policía Municipal de Apodaca realizaron el cierre de la circulación en el sector y retiraron a vecinos de la zona para establecer un perímetro de seguridad y permitir que los cuerpos de auxilio trabajaran sin riesgos.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades continuaron durante la madrugada con las labores de enfriamiento y supervisión del inmueble, debido al riesgo de un posible colapso de la estructura.

En el sitio participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca, Bomberos de Higueras y personal de Búsqueda y Rescate, además de la Policía Municipal.

La causa que originó el incendio no fue establecida en el reporte preliminar y será determinada mediante las investigaciones correspondientes.