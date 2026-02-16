Incendio consume bodega abandonada en Escobedo

Una bodega en desuso se incendió en Escobedo; cuerpos de auxilio controlaron el fuego sin reporte de personas lesionadas

El incendio de una bodega en Escobedo provocó una fuerte movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León; afortunadamente, este siniestro no registró lesionados.

Las corporaciones acudieron al cruce de las calles Francisco I. Madero y Gustavo Madero de la colonia Los Altos en el municipio ya mencionado para iniciar con labores de sofocación del incendio.

Se trató demasiado interior de una bodega abandonada en cercanía de otros predios baldíos; la pronta respuesta de Bomberos y Protección Civil estatal ayudó a que las llamas no se extendieran a los otros establecimientos.

La preocupación se hizo mayor con la presencia de un tejaban colocado sobre las banquetas afuera de la nave incendiada, ya que, en el lugar, se mantiene una acumulación de tarimas tipo pallets donde se pudo avivar el fuego.

En punto de las 15:00 horas los uniformados dejaron el lugar en proceso de enfriamiento, sin embargo, una unidad de Protección Civil de Escobedo se quedó al resguardo del inmueble para prevenir que el incendio volviera a encenderse.

En las imágenes compartidas por la corporación, se alcanza a ver que fue la maleza la que se incendió y trascendió que, al estar abandonada, los responsables fueron personas en situación de calle al tratar de hacer una fogata.

Sin embargo, no se reportó ninguna persona detenida, ni hubo más personas presentes en el área del siniestro; el almacén abandonado quedó con cintas de precaución para evitar el acceso al edificio.