Incendio consume automóvil estacionado en el Centro de Monterrey

Por: Julieta Guevara 22 Julio 2026, 14:43 Compartir

Un automóvil quedó destruido tras incendiarse por una presunta falla eléctrica en el centro de Monterrey. El fuego también dañó otro vehículo estacionado

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Un automóvil fue consumido por un incendio la tarde de este miércoles en pleno centro de Monterrey, presuntamente a causa de una falla eléctrica en el motor, mientras se encontraba estacionado frente a un domicilio. El incidente ocurrió sobre la calle Albino Espinosa, donde un Chevrolet Aveo color plata comenzó a despedir humo del compartimiento del motor y, segundos después, las llamas se propagaron rápidamente. Al lugar acudieron elementos de Bomberos Nuevo León, así como personal de Protección Civil de Monterrey y del Estado, quienes lograron sofocar el fuego y evitar que se extendiera, pese a las altas temperaturas que favorecían la propagación de las llamas. El propietario del vehículo, identificado como Juan, sufrió la pérdida total de la unidad. Además, el incendio provocó daños en la defensa trasera de un automóvil SEAT color blanco, propiedad de una joven identificada como Pamela, que estaba estacionado junto al Aveo. Tras controlar la emergencia, elementos de la Policía y de Movilidad y Tránsito de Monterrey cerraron la circulación para realizar las labores de enfriamiento y recabar la información correspondiente, mientras se esperaba la intervención de las aseguradoras.