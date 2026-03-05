Incendio consume acumulamiento de muebles y basura en vivienda

En el lugar se encontraba laborando personal del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, quienes realizaron maniobras para controlar y sofocar el incendio

Un incendio en una casa provocó la movilización de cuerpos de auxilio durante la noche del miércoles en la colonia Los Altos, en el municipio de Monterrey, luego de que el fuego se propagara en distintas áreas del inmueble.

Incendio moviliza a cuerpos de auxilio

El reporte del siniestro fue recibido alrededor de las 20:00 horas en un domicilio ubicado en el número 4878 de la calle Los Altos, en su cruce con Zapopan. Al arribo de los rescatistas, el fuego se encontraba en la planta baja de la vivienda, donde se consumía un acumulamiento de muebles de madera y basura dentro del área habitacional.

Fuego se propagó a distintas áreas de la vivienda

Se reportó que las llamas también alcanzaron una habitación del segundo piso, donde había más muebles de madera, mientras que en el patio del inmueble se localizaba acumulación de ropa, basura, fierros y un árbol, materiales que facilitaron la propagación del fuego.

Bomberos logran controlar el siniestro

En el lugar se encontraba laborando personal del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, quienes realizaron maniobras para controlar y sofocar el incendio, logrando contenerlo después de varios minutos de trabajo.

Identifican a habitantes del domicilio

El propietario del domicilio fue identificado como Jhonatan, de treinta y ocho años de edad. En la vivienda también se encontraban Maricruz, de cuarenta años, así como dos menores identificados como Víctor, de seis años, y José, de quince.

Durante las labores de atención no se reportaron personas lesionadas.

Autoridades resguardan la zona

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo León y policías municipales, quienes brindaron apoyo y resguardaron la zona mientras se realizaban las labores de control del siniestro.