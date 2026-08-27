Incendio consume 3 vehículos en pensión de camiones en Escobedo

Incendio en una pensión de camiones en General Escobedo dejó tres vehículos afectados; Bomberos realizó labores de enfriamiento.

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Un incendio registrado en una pensión de camiones provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia durante la noche del martes, en el municipio de General Escobedo.

El siniestro fue reportado alrededor de las 20:48 horas, en un predio ubicado sobre el cruce de Zuazua y carretera a Colombia, en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, donde se encontraban vehículos pertenecientes a la empresa SION.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el fuego se concentró al interior del terreno, de aproximadamente 25 por 25 metros, utilizado como almacén y pensión de unidades.

A la llegada de los elementos de emergencia, el incendio ya se encontraba controlado, por lo que Bomberos de Nuevo León se concentró en las labores de enfriamiento para evitar que las llamas pudieran reavivarse.

El fuego dejó como saldo tres vehículos afectados. Dos de ellos eran autobuses de transporte de la empresa SION, uno con placas del estado de Texas, los cuales fueron consumidos completamente por las llamas.

También resultó afectada una camioneta guinda, aparentemente una Ford Ranger.

Aunque el humo alcanzó zonas cercanas, las autoridades descartaron riesgo de propagación hacia otros inmuebles. Como medida preventiva, Protección Civil recomendó a los habitantes de viviendas aledañas mantener ventilados sus domicilios.

Al lugar se movilizaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo y Policía Municipal, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar la situación.

Después de casi dos horas de labores, el servicio fue dado por concluido alrededor de las 22:30 horas, una vez que terminaron las maniobras de enfriamiento.

El sitio quedó posteriormente bajo responsabilidad de las autoridades municipales, mientras que hasta el momento no se ha establecido qué provocó el incendio.