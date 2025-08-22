Incendio consume 2 locales en el Mercado Juárez de Monterrey

Las labores conjuntas permitieron sofocar el incendio en pocos minutos y evitar que el fuego se extendiera al resto del inmueble.

Un incendio al interior del Mercado Juárez, movilizó a los cuerpos de emergencia en el primer cuadro de Monterrey, luego de que se reportara fuego y un densa columna de humo al interior del mercado.

El siniestro fue reportado a las 22:35 horas en el cruce de Vicente Guerrero y Ruperto Martínez.

Al llegar al lugar, elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León encontraron dos locales envueltos en llamas, dedicados a la venta de artículos de herbolaria, así como otros dos que resultaron con daños parciales. Entre los materiales consumidos se encontraban hierbas, velas y cartón, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

Las labores conjuntas permitieron sofocar el incendio en pocos minutos y evitar que el fuego se extendiera al resto del inmueble. Debido a que los locales afectados se encontraban cerrados al momento del siniestro, no fue necesaria la evacuación de comerciantes ni de personas en los alrededores.

Autoridades municipales informaron que no se registraron personas lesionadas y que las causas que originaron el fuego permanecen bajo investigación.

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil Monterrey, Bomberos Nuevo León y Policía de Monterrey, quienes permanecieron en la zona hasta eliminar riesgos.