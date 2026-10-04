Incendio consume 2 habitaciones en departamentos de Monterrey

Incendio consume dos habitaciones en Monterrey; habitantes fueron desalojados. Sin lesionados; Bomberos controló el fuego en NL

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Un incendio se registró durante la madrugada de este sábado en dos habitaciones destinadas para renta, ubicadas en el cuarto piso de un edificio sobre la calle Manuel P. del Llano, en la colonia Constituyentes del 57, en Monterrey.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al reporte y localizaron las habitaciones completamente consumidas por el fuego, con afectaciones en muebles, televisores, ropa y diversos artículos.

Los habitantes lograron evacuar por sus propios medios y no se reportaron personas lesionadas.

Los cuerpos de emergencia realizaron labores de sofocación hasta extinguir completamente el incendio. No se observaron daños aparentes en la estructura ni en departamentos aledaños, por lo que se descartó riesgo de propagación.

En el sitio permanecieron elementos de Bomberos y Policía para realizar las diligencias correspondientes.