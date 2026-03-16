Incendio arrasa corralón y zona forestal en Juárez

El fuego comenzó en el ejido San Marcos y se extendió a un depósito de vehículos; varios tráileres y autos quedaron como pérdida total

Un mega incendio se registró este domingo en el corralón del municipio de Juárez, luego de que el fuego iniciado en una zona forestal del Ejido San Marcos se extendiera hasta un depósito de vehículos.

De acuerdo con ejidatarios de la zona, el siniestro primero consumió varias hectáreas de vegetación, arrasando con huizaches, árboles de la región y una gran cantidad de maleza.

Habitantes del lugar señalaron que en el área afectada habitan diversas especies de fauna, como víboras, marranos y jabalíes, que suelen encontrarse en el monte.

Tras avanzar por la zona boscosa, las llamas alcanzaron el depósito de vehículos “yonqueados”, donde varios automóviles y tráileres terminaron como pérdida total.

Vecinos del sector relataron que escucharon fuertes “tronidos” cuando el fuego comenzó a consumir las unidades almacenadas, lo que generó alarma entre los habitantes cercanos.

Elementos de Bomberos de Nuevo León acudieron al sitio para combatir el incendio y lograron controlar gran parte del fuego; sin embargo, en algunos sectores las llamas se reactivaron debido a las condiciones del terreno.

Para reforzar las labores, se solicitó apoyo a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que envió pipas con agua para ayudar a sofocar el siniestro y evitar que se propagara a otras áreas.