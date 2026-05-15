Incendio arrasa con cuatro camionetas en yonke de Escobedo

En el lugar quedaron a cargo los propietarios y locatarios del yonke mientras continúan las indagatorias correspondientes.

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Un incendio registrado durante la madrugada de este jueves consumió en su totalidad cuatro camionetas utilizadas para venta de autopartes al interior de un yonke ubicado sobre la carretera a Monclova, en la colonia Emiliano Zapata del municipio de General Escobedo.

El siniestro fue reportado alrededor de las 02:10 horas en el establecimiento denominado “Mol del Yonque”, movilizando a elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo y personal de Búsqueda y Rescate.

A la llegada de las corporaciones de auxilio se confirmó que el fuego ya se había propagado entre varias unidades, por lo que de inmediato comenzaron las labores para contener las llamas y evitar mayores afectaciones dentro del predio.

De acuerdo con la versión de uno de los locatarios, el incendio habría iniciado en un montón de basura y llantas acumuladas dentro del lugar, extendiéndose posteriormente hacia las cuatro camionetas que terminaron consumidas por el fuego.

Las autoridades informaron que, pese a las pérdidas materiales, no se reportaron personas lesionadas. Asimismo, señalaron que las causas exactas que originaron el incendio aún permanecen bajo investigación.

Después de poco más de una hora de trabajos, el fuego fue controlado alrededor de las 03:30 horas gracias al apoyo coordinado entre Bomberos de Nuevo León, Protección Civil estatal y municipal, además del personal de rescate que acudió al sitio.

En el lugar quedaron a cargo los propietarios y locatarios del yonke mientras continúan las indagatorias correspondientes