Incendio arrasa con bodega de tarimas en col. Valle Sur, Juárez

Ante la emergencia, cuerpos de rescate desalojaron las viviendas aledañas al lugar para evitar algún riesgo de intoxicación

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Intensas llamaradas arrasaron con una bodega tarimera durante las primeras horas de este domingo en la colonia Valle Sur del municipio de Juárez.

Elementos de Protección Civil Nuevo León acudieron hasta la calle Palma Sur y Zafiro Norte para evaluar el siniestro y proceder con las acciones de sofocación.

Al visualizar el lugar, observaron que columnas negras y espesas de varios metros de altura se desprendían del inmueble de aproximadamente 225 metros cuadrados utilizado como bodega.

Por ello, comenzaron a ingresar al lugar con mangueras para delimitar el fuego e iniciar a controlarlo para después reducirlo y evitar que se propagara a zonas de mayor riesgo.

Ante la emergencia, cuerpos de rescate desalojaron las viviendas aledañas al lugar para evitar una tragedia, siendo cinco las personas resguardadas de manera preventiva ante algún riesgo de intoxicación.

En coordinación con Protección Civil Bomberos de Juárez y autoridades municipales acudieron al sitio para apoyar en las labores de sofocación.

Se destacó que el siniestro consumió artículos y materiales procedentes de plástico y madera.

Aunque el incendio ya fue controlado, se mantiene enfriando para posteriormente retirar el rescoldo y descartar cualquier riesgo de que se reaviven las llamas.

No se reportaron personas lesionadas.