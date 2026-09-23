Incendio afecta vivienda y deja tres lesionados en Guadalupe

Las labores concluyeron alrededor de las 03:35 horas, de acuerdo con el reporte final de Protección Civil de Nuevo León.

Tres personas resultaron afectadas, entre ellas dos con quemaduras y una con síntomas de intoxicación, durante un incendio registrado durante la madrugada de este martes en una vivienda de la colonia Nuevo Almaguer, en Guadalupe.

El reporte del incendio fue recibido a las 01:00 horas, en el domicilio ubicado en Del Castillo número 100, colonia Nuevo Almaguer, en donde Guadalupe.

Al lugar se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil y Bomberos de Guadalupe, así como Cruz Verde y Policía de Guadalupe, quienes trabajaron para controlar y liquidar las llamas.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el fuego afectó dos habitaciones, la cocina y el baño de la vivienda.

Durante la atención de la emergencia, dos personas resultaron lesionadas por quemaduras en la zona de los pies. Ambas indicaron que permanecerían en el lugar, por lo que no requirieron traslado.

Una tercera persona presentó una crisis y síntomas de intoxicación, por lo que fue trasladada a la Clínica 4 del IMSS, para recibir valoración médica.

En el sitio también permaneció un adulto mayor, quien decidió quedarse en el domicilio acompañado por sus familiares, al considerar que no requería ser trasladado.

Los cuerpos de auxilio lograron controlar y liquidar el incendio, además de eliminar los riesgos en el inmueble.

Las labores concluyeron alrededor de las 03:35 horas, de acuerdo con el reporte final de Protección Civil de Nuevo León.