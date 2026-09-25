Incendian tres vehículos en Guadalupe; vecinos señalan ataque

El fuego consumió en su totalidad un FireWire modelo 1996, un Volkswagen Sedán, conocido como “Bocho”, y un Volkswagen Pointer.

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Tres vehículos fueron consumidos por el fuego durante la madrugada de este jueves en un estacionamiento al aire libre de un conjunto de departamentos, en el municipio de Guadalupe.

El incendio fue reportado alrededor de las 2:49 horas en el cruce de Del Fortín y avenida Ruiz Cortines, en la colonia Villa de San Miguel.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Guadalupe y Bomberos de Guadalupe, quienes trabajaron para sofocar las llamas y eliminar los riesgos en la zona.

De acuerdo con vecinos del sector, el incendio habría sido provocado de manera intencional por personas presuntamente relacionadas con grupos de la delincuencia, versión que hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El fuego consumió en su totalidad un FireWire modelo 1996, un Volkswagen Sedán, conocido como “Bocho”, y un Volkswagen Pointer.

Además, una camioneta Ram Nitro de color verde resultó con daños parciales en su costado derecho.

No se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades no han establecido oficialmente la causa del incendio, por lo que se espera que las investigaciones correspondientes permitan determinar cómo se originó el fuego y si existe alguna relación con la versión proporcionada por los vecinos.

Elementos de la Policía y Tránsito de Guadalupe también acudieron al sitio, mientras que las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las investigaciones.