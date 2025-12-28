Incendian bodega, personas en situación de calle

El material quemado, según se informó, fue principalmente basura, las llamas se encontraban controladas por propios hombres que las iniciaron.

Un incendio en una bodega abandonada en el Centro de Monterrey, presuntamente provocado por personas en situación de calle, provocó la movilización de las corporaciones de emergencia.

El material quemado, según se informó, fue principalmente basura.

Trascendió que al arribo de las autoridades las llamas se encontraban controladas por propios hombres que las iniciaron.

Así, el personal de Bomberos de Nuevo León ingresó al inmueble para efectuar labores de rescoldo y enfriamiento.

El siniestro ocurrió sobre la avenida Juan Álvarez, cerca del cruce con Carlos Salazar.

Las personas en situación de calle que se vieron involucradas no reportaron lesiones o síntomas de intoxicación.

Al sitio arribaron además elementos de Protección Civil del Estado, quienes, una vez controlado el incendio, colocaron cintas de seguridad para impedir el reingreso a la bodega.