Incendia tráiler al interior de nave industrial en Santa Catarina

El siniestro fue reportado alrededor de las 21:20 horas del lunes, en el cruce de las avenidas Manuel Ordóñez y Dionisio Herrera, en la colonia Zimix

El incendio de un tractocamión al interior de una nave industrial movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil, en el municipio de Santa Catarina.

El siniestro fue reportado alrededor de las 21:20 horas del lunes, en el cruce de las avenidas Manuel Ordóñez y Dionisio Herrera, en la colonia Zimix.

A su llegada, los rescatistas encontraron que tres máquinas de Bomberos de Nuevo León y una pipa de Protección Civil municipal ya realizaban labores para combatir las llamas.

El fuego consumió un tractocamión de quinta rueda, marca Freightliner, que se encontraba dentro de la bodega. En el mismo inmueble había otras cuatro unidades de carga y dos planchas de quinta rueda, las cuales no resultaron afectadas.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar y sofocar el incendio, sin que se reportaran personas lesionadas o fuera necesario evacuar a trabajadores.

Como medida preventiva, Protección Civil de Nuevo León acordonó el área afectada, mientras que las autoridades municipales determinaron el cierre total de la nave industrial.

Una vez descartados riesgos adicionales, los cuerpos de auxilio concluyeron sus labores.