Incendia casa de vecino en Zuazua por sospechas de infidelidad

El detenido habría provocado el fuego al asegurar que el GPS del celular de su esposa marcaba la vivienda de su vecino, donde también es tienda de abarrotes

Un reclamo por celos terminó en un incendio y un intento de agresión con machete en el fraccionamiento Valle de Santa Elena, en Zuazua, donde un hombre fue detenido tras prender fuego a la casa de su vecino, utilizada también como tienda de abarrotes.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Ibiza, número 528, luego de que el presunto responsable, identificado como Julián, de 33 años, acudiera a reclamar al propietario porque, según aseguraba, el GPS del celular de su esposa señalaba esa ubicación. El presunto agresor y el dueño del negocio son vecinos y viven a una casa de distancia, sobre la misma calle.

De acuerdo con la información recabada, el hombre insistió en que su pareja se encontraba en el inmueble, pese a que el afectado le permitió corroborar que no estaba ahí. La situación escaló hasta que el señalado presuntamente provocó el incendio.

Durante el altercado, Julián también habría intentado agredir con un machete a uno de los hijos del propietario, de 16 años; sin embargo, no logró lesionarlo. El arma blanca fue asegurada por las autoridades.

Tras la intervención de policías municipales de Zuazua, el hombre fue detenido y quedó a disposición de las autoridades por el delito de daños a propiedad ajena.

Hasta el momento, la información disponible no precisa la magnitud de los daños ocasionados por el fuego ni si hubo personas lesionadas.