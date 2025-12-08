Incautan 60,000 litros de hidrocarburo en Linares

Este aseguramiento se dio sobre la carretera Nacional Ciudad Victoria-Monterrey, a la altura de la localidad conocida como 'La Soledad'

La Fiscalía General de la República detalló el decomiso de 60,000 litros de hidrocarburo, así como la detención de una persona registrada en el municipio de Linares.

A través de acciones conjuntas, Humberto "N" fue detenido cuando se circulaba a bordo de un tractocamión de doble remolque sobre la carretera Nacional Ciudad Victoria-Monterrey, a la altura del kilómetro 136.

Tanto el presunto responsable como lo asegurado en dicho punto quedó bajo el resguardo del Ministerio Público, quien abrió una carpeta de investigación correspondiente.

El ahora detenido podría ser acusado de cometer delitos en materia de hidrocarburos, tal y como lo estipula la respectiva legislatura federal.